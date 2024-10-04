Трахтенберг: заблуждение Мостового о тренерстве опровергается на раз

Бывший пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг подверг сомнению высказывание экс-хавбека красно-белых Александра Мостового о том, что тренерами должны работать бывшие футболисты.

«Я нередко сопровождал «Спартак» на выездные игры в качестве корреспондента «МК». Естественно, посещал все домашние матчи и «Спартака», и сборной, где впоследствии играл Фёдор. И хотя он был не очень словоохотлив после матчей, а тем более — до (тогда и не принято было брать интервью у игроков перед матчем), мне одному из немногих удавалось регулярно общаться с Черенковым. Например, после матча сборных СССР и Польши мы с ним устроили, я бы сказал, не игроцкий, а тренерский разбор. И Фёдор в этом преуспел, скажу честно. Футболист, как правило, всё-таки оценивает матч с точки зрения своей игры или своих друзей. У него зачастую присутствует понятный субъективизм — он не тренер. Он умеет хорошо играть в футбол, но это абсолютно разные профессии. При всём уважении к Саше Мостовому, когда он ставит знак равенства между великими футболистами и тренерством, это заблуждение опровергается на раз. Иначе все великие футболисты становились бы тренерами, а игроки среднего уровня или же люди вообще, не игравшие в футбол, вроде Сарри, Моуринью или Тедеско — нет. Так вот, Федя меня тогда поразил детальностью этого разбора. Он как бы встал над схваткой, словно сам не участвовал в этой игре, и по полочкам всё разложил. Открыл для меня такие вещи и ключевые фрагменты игры, которым я как журналист не придал значения.

Поэтому меня совсем не удивило, когда Романцев добавил в компанию к себе и Ярцеву ещё и Черенкова. В тот момент я занял пост пресс-атташе «Спартака», и наши отношения с Федей стали ещё более плотными, чем прежде», — сказал Трахтенберг в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».