Трахтенберг: в Союзе было 15 республик — и во всех 15 болели за свой клуб и за «Спартак»

Первый пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг заявил, что в СССР все поддерживали московский «Спартак».

— Что касается народности Черенкова, во-первых, он играл в народной команде. В Союзе было 15 республик — сейчас 15 стран. И из них 15 болели за свою команду — и за «Спартак». Или даже в обратной последовательности. Условно говоря, в Ереване болели за «Арарат» и «Спартак», во Фрунзе — за «Алгу» и «Спартак» и так далее.

ー В Киеве-то вряд ли болели за «Спартак».

ー Не болели, но отдавали должное «Спартаку». Я разговаривал со многими футболистами киевского «Динамо», с Лобановским. Они с уважением относились к «Спартаку», многим по душе была эта игра. Андрей Шевченко, подавал мячи Черчесову, когда «Спартак» забил четыре мяча в Киеве и выиграл. Ему очень понравилась игра спартаковская, он запомнил. По крайней мере до того момента, когда мы с ним разговаривали на базе «Милана» в Миланелло. А Леонид Буряк говорил, что ему совсем не сложно было перестраиваться в сборной у Бескова, потому что этот, спартаковский, футбол ему был в удовольствие. Он говорил, что до 40 лет мог бы так играть. Потому что в бесковском футболе не столько бегаешь ты, сколько мяч — от партнёра к партнёру, — сказал Трахтенберг в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».