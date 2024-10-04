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Родионов: в девиз академии «Спартака» мы вынесли слова Фёдора Черенкова

Родионов: в девиз академии «Спартака» мы вынесли слова Фёдора Черенкова
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Бывший нападающий московского «Спартака» Сергей Родионов высказался об экс-полузащитнике красно-белых Фёдоре Черенкове. 4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».

«Футбол видоизменился, стал автоматизированным, что ли, заученным. А Фёдор предпочитал фантазию, импровизацию, основанную на высочайшей технике владения мячом, координации и видении поля. Решения, которые он принимал на поле, порою просто удивляли.

Мы и в девиз нашей академии вынесли цитату Фёдора Фёдоровича. Изначально она звучала так: «Живи футболом, играй красиво». С годами мы поняли, что чего-то здесь всё-таки не хватает — и добавили «и побеждай» перед последним словом. Для Черенкова важно было не просто победить, а сделать это красиво и эстетично, чтобы зрителю нравилось», — сказал Родионов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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