Леонид Трахтенберг сравнил Черенкова по популярности со Стрельцовым и Бобровым

Бывший пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг сравнил экс-хавбека красно-белых Фёдора Черенкова по популярности с бывшим нападающим «Торпедо» Эдуардом Стрельцовым и экс-нападающим «Спартака» Всеволодом Бобровым.

ー Драматизм судьбы — его болезнь, игнорирование сборной — тоже способствовал симпатии окружающих к Черенкову?

ー Я бы не назвал этой симпатией. Черенкова любили. Это разные вещи. Ещё до того, как с ним случилось это несчастье, Черенков покорил сердца миллионов людей, независимо от клубных симпатий. На него ходили везде, где бы ни играл «Спартак». Так когда-то боготворили Боброва. Не знаю, был ли Черенков последним игроком, которого так любили люди? Может быть, и так. Стрельцова тоже любили. Но его не успели полюбить до того, как он оказался за решёткой, а полюбили всё-таки после того, как он настрадался, как многие считают, незаслуженно. С Черенковым, слава богу, судьба распорядилась не так жестоко, но тоже ударила по нему очень серьёзно и сильно, — сказал Трахтенберг в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».