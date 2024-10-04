Экс-пресс-атташе «Спартака»: нет второго Круиффа, Марадоны, Месси. И Черенков такой один

Бывший пресс-атташе московского «Спартака» Леонид Трахтенберг высказался о легендарности экс-хавбека красно-белых Фёдора Черенкова. 4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».

— Мы в футбол играли вместе и друг против друга, когда все собирались: тренеры, массажисты, врачи, сапожник. После тренировки на маленьком поле в Тарасовке. Обычно — команда Романцева и Ярцева против команды Черенкова. Я был джокером, мог играть и за тех, и за тех. И в обоих случаях восхищался Черенковым: мяч у него, а уже через секунду у тебя в ногах. Как он это делал? У него было что-то от Дэвида Копперфильда или Игоря Кио.

— Сейчас таких нет?

— Нет копий у таких игроков. Нет второго Круиффа, Марадоны. Можно говорить о Месси, но Месси — это Месси. Кто-то похож, кто-то ближе или дальше, но второго Черенкова нет и не будет. Потому он и народный футболист. Он очень самобытный игрок. Я не видел похожих. Черенков только один, — сказал Трахтенберг в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.