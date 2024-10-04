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Трахтенберг: вместо того, чтобы жаловаться в УЕФА, французы заплатили Черенкову за год!

Трахтенберг: вместо того, чтобы жаловаться в УЕФА, французы заплатили Черенкову за год!
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Бывший нападающий московского «Спартака» Сергей Родионов поделился воспоминаниями о легендарном футболисте красно-белых Фёдоре Черенкове.

«Когда он поехал в «Ред Стар» вместе с Родионовым, у него был контракт на два года. После первого года обстоятельства сложились так, что на второй он туда не вернулся. «Ред Стар» мог потребовать от «Спартака» компенсацию, и УЕФА решил бы спор в пользу французского клуба. А они не только не подали бумаги о компенсации, но и заплатили ему деньги за второй год! При этом говорят, что французы — не самые широкие люди в мире. Так говорят, хотя французы мне симпатичны… И француженки тоже (улыбается)!» — сказал Родионов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».

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