Бутта Магомедов: Пьянич — топ-футболист. Хорошо, когда такие игроки приезжают в РПЛ

Полузащитник подмосковных «Химок» Бутта Магомедов отреагировал на переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ПФК ЦСКА. По его мнению, новичок армейцев — топ-футболист. Его переход в ЦСКА должен положительно повлиять на Российскую Премьер-Лигу.

«Мне вообще без разницы на переход Пьянича в ЦСКА. Это дело их клуба. Конечно, Пьянич — топ-футболист по мировым меркам. Всегда хорошо, когда такие футболисты приезжают в наш чемпионат. Это плюс. Но время покажет, усилит ли он наш чемпионат», — сказал Бутта Магомедов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.