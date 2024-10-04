Главный тренер «Челси» рассказал об адаптации английского новичка

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался касаемо карьеры полузащитника Кирмана Дьюсбери-Холла в новом клубе.

«Я знаю, что когда ты был основным игроком [в бывшей команде], а потом перешёл в большой клуб, это тяжело, потому что это больше не так, и ты остаёшься на скамейке запасных или не попадаешь в состав. Иногда вначале приходиться нелегко», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

Напомним, Дьюсбери-Холл перешёл в «Челси» в июне этого года. Ранее полузащитник выступал за «Лестер Сити» с 2017 по 2024 год. Контракт Дьюсбери-Холла рассчитан на пять лет с функцией продления ещё на один год, «Челси» заплатил € 35 млн за переход английского футболиста.