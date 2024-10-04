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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 7-го тура Серии А сезона-2024/2025

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 7-го тура Серии А сезона-2024/2025
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Сегодня, 4 октября, матчем «Наполи» — «Комо» стартует 7-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

4 октября, пятница:

19:30 мск. «Наполи» — «Комо»;

24:45 мск. «Верона» — «Венеция».

5 октября, суббота:

16:00 мск. «Удинезе» — «Лечче»;

19:00 мск. «Аталанта» — «Дженоа»;

21:45 мск. «Интер» — «Торино».

6 октября, воскресенье:

13:30 мск. «Ювентус» — «Кальяри»;

16:00 мск. «Лацио» — «Эмполи»;

16:00 мск. «Болонья» — «Парма»;

19:00 мск. «Монца» — «Рома»;

21:45 мск. «Фиорентина» — «Милан».

Календарь матчей Серии А
Турнирная таблица Серии А

После шести туров итальянской Серии А первое место с 13 очками занимает «Наполи». На второй строчке расположился «Ювентус» (12 очков). Замыкает тройку лидеров «Милан», заработавший 11 очков.

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