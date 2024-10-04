Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 7-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 4 октября, матчем «Наполи» — «Комо» стартует 7-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
4 октября, пятница:
19:30 мск. «Наполи» — «Комо»;
24:45 мск. «Верона» — «Венеция».
5 октября, суббота:
16:00 мск. «Удинезе» — «Лечче»;
19:00 мск. «Аталанта» — «Дженоа»;
21:45 мск. «Интер» — «Торино».
6 октября, воскресенье:
13:30 мск. «Ювентус» — «Кальяри»;
16:00 мск. «Лацио» — «Эмполи»;
16:00 мск. «Болонья» — «Парма»;
19:00 мск. «Монца» — «Рома»;
21:45 мск. «Фиорентина» — «Милан».
После шести туров итальянской Серии А первое место с 13 очками занимает «Наполи». На второй строчке расположился «Ювентус» (12 очков). Замыкает тройку лидеров «Милан», заработавший 11 очков.