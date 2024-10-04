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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 9-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 9-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 4 октября, стартует 9-й тур испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Пятница, 4 октября:

22:00 мск. «Леганес» — «Валенсия»;

Суббота, 5 октября:

15:00 мск. «Эспаньол» — «Мальорка»;
17:15 мск. «Хетафе» — «Осасуна»;
19:30 мск. «Лас-Пальмас» — «Сельта»;
19:30 мск. «Вальядолид» — «Райо Вальекано»;
22:00 мск. «Реал» — «Вильярреал»;

Воскресенье, 6 октября:

15:00 мск. «Жирона» — «Атлетик»;
17:15 мск. «Алавес» — «Барселона»;
19:30 мск. «Севилья» — «Бетис»;
22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Атлетико».

По итогам восьми стартовых туров лидирует в Ла Лиге «Барселона» (21 очко). На втором месте в таблице располагается «Реал» (18 очков).

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