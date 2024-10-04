Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Чалова: лучше бы Федя остался в ЦСКА. Какой уровень у его партнёров в ПАОКе?

Первый тренер Чалова: лучше бы Федя остался в ЦСКА. Какой уровень у его партнёров в ПАОКе?
Аудио-версия:
Комментарии

Павел Коваль, первый тренер Фёдора Чалова, высказался о выступлениях форварда за греческий ПАОК. По мнению специалиста, нападающему было бы лучше остаться в ЦСКА.

«Слежу за Чаловым, забить он не может. Тут заменили, там вышел на замену, проиграли. Возможно, всё ещё адаптация проходит. Думали, будет легко, ПАОК станет трамплином, но пока этого не происходит. Нападающему нужны голы, а их нет. Будем ждать.

У меня тоже в голове мысль, что лучше бы он остался в ЦСКА. Не поверю, что РПЛ слабее чемпионата Греции. Или ему в другую команду надо. Мы не знаем, какие у Фёдора сейчас партнёры в команде, а вот в ЦСКА — Файзуллаев, Обляков, Круговой, Зделар, Пьянич пришёл. У этих футболистов уровень хороший. А какой уровень в ПАОКе? Может быть, надо больше на себя брать игру, хотя нападающий должен зависеть от партнёров: ему пас отдали — он забил», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Команда Чалова и Оздоева тонет в Лиге Европы. Но как же не повезло Магомеду!
Команда Чалова и Оздоева тонет в Лиге Европы. Но как же не повезло Магомеду!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android