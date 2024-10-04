Первый тренер Чалова: лучше бы Федя остался в ЦСКА. Какой уровень у его партнёров в ПАОКе?

Павел Коваль, первый тренер Фёдора Чалова, высказался о выступлениях форварда за греческий ПАОК. По мнению специалиста, нападающему было бы лучше остаться в ЦСКА.

«Слежу за Чаловым, забить он не может. Тут заменили, там вышел на замену, проиграли. Возможно, всё ещё адаптация проходит. Думали, будет легко, ПАОК станет трамплином, но пока этого не происходит. Нападающему нужны голы, а их нет. Будем ждать.

У меня тоже в голове мысль, что лучше бы он остался в ЦСКА. Не поверю, что РПЛ слабее чемпионата Греции. Или ему в другую команду надо. Мы не знаем, какие у Фёдора сейчас партнёры в команде, а вот в ЦСКА — Файзуллаев, Обляков, Круговой, Зделар, Пьянич пришёл. У этих футболистов уровень хороший. А какой уровень в ПАОКе? Может быть, надо больше на себя брать игру, хотя нападающий должен зависеть от партнёров: ему пас отдали — он забил», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.