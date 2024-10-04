Дуран прокомментировал свой гол в матче с «Баварией»

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран прокомментировал свой победный гол в матче с «Баварией».

«Я счастлив забить, особенно такой великой команде, как «Бавария», клубу моей мечты. Я рад получить награду лучшему игроку матча с такой командой, о чём я тоже мечтал. Думаю, это часть моей работы: быть сосредоточенным, ждать шанса и ловить момент. Спасибо фанатам, которые всегда были рядом, хоть у нас и были некоторые разногласия», — цитирует Дурана издание Gol Caracol.

Напомним, встреча «Астон Виллы» с «Баварией» в рамках Лиги чемпионов завершилась со счётом 1:0 в пользу англичан. Победу клубу принёс Джон Дуран.