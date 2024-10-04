Дуран прокомментировал свой гол в матче с «Баварией»
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Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран прокомментировал свой победный гол в матче с «Баварией».
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуран – 79'
«Я счастлив забить, особенно такой великой команде, как «Бавария», клубу моей мечты. Я рад получить награду лучшему игроку матча с такой командой, о чём я тоже мечтал. Думаю, это часть моей работы: быть сосредоточенным, ждать шанса и ловить момент. Спасибо фанатам, которые всегда были рядом, хоть у нас и были некоторые разногласия», — цитирует Дурана издание Gol Caracol.
Напомним, встреча «Астон Виллы» с «Баварией» в рамках Лиги чемпионов завершилась со счётом 1:0 в пользу англичан. Победу клубу принёс Джон Дуран.
Комментарии
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