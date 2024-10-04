Вратарь «Ференцвароша» рассказал об обновлённой Лиге Европы

Голкипер венгерского «Ференцвароша» Денеш Дибус прокомментировал новый формат Лиги Европы.

«Будет здорово сыграть с восемью разными командами с разными стилями игры. Ждём с нетерпением встреч с другими соперниками. Посмотрим, как все пройдёт, но в любом случае мы должны выигрывать матчи», — приводит слова Дибуса официальный сайт УЕФА.

Напомним, согласно обновлённым правилам в турнире нет деления на группы. Прежний групповой этап Лиги Европы был заменён на общий (лиговый) этап, а количество его участников увеличено с 32 до 36 команд. Каждая команда сыграет восемь матчей с разными соперниками. Восемь сильнейших команд пройдут сразу в 1/8 финала турнира.