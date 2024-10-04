«У него есть какой-то секрет». Нападающий «Химок» Садыгов — о результативности Дзюбы

Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался о результативности нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. По его мнению, у 36-летнего форварда есть какой-то секрет, ведь он показывает хорошую игру даже во внушительном по футбольным меркам возрасте.

«Артём Дзюба сейчас идёт на рекорд. На данный момент он остаётся одним из лучших нападающих РПЛ, но может стать лучшим, ведь сезон длинный. Он показывает классный уровень. У него есть какой-то секрет», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Дзюба присоединился к «Акрону» в последний день летнего трансферного окна. За три матча в РПЛ он оформил один гол и три результативных паса.