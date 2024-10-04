Дьяков: Глушаков будет повышать интерес к Медиалиге — уровень футбола там растёт

Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о переходе Дениса Глушакова в медийный клуб «СКА-Ростов», президентом которого является Василий Вакуленко (более известный как рэпер Баста).

«Глушакову хочется играть, был контракт с «Химками», не знаю, разорван ли он теперь. Если он всё ещё часть команды, почему бы не получать игровую практику в Медиалиге? Тем более когда-то в молодости он играл в профессиональном «СКА-Ростов». Теперь он будет повышать уровень и интерес Медиалиги.

Сейчас в лиге есть Юра Жирков, Володя Гранат, те, кто играл в сборной России и Премьер-Лиге. Есть известные футболисты, пусть уже и закончили карьеру, кто-то недавно завершил: Обухов, Семёнов. Уровень Медиалиги растёт по футболу и статусным игрокам», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.