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Тони Кроос: люди делают вид, что «Реал» со мной всегда выигрывал, но это неправда

Тони Кроос: люди делают вид, что «Реал» со мной всегда выигрывал, но это неправда
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Экс-полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался касаемо своей игры в составе клуба, а также о состоянии команды сейчас.

«Люди постоянно делают вид, что мы выигрывали все матчи со счётом 4:0, когда я был в составе, и это неправда. Да, дела обстоят не лучшим образом, но и при мне мы тоже не всегда «хватали звёзды с неба». У нас часто были трудности со мной в составе, об этом просто нельзя забывать», — приводит слова Крооса на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, контракт Крооса с «Реалом» закончился в этом году, однако футболист не стал его продлевать. Полузащитник объявил о завершении карьеры после вылета Германии в 1/4 финала на Евро-2024. В составе «Реала» Мадрид Кроос играл с 2014 по 2024 год. Хавбек выигрывал шесть раз Лигу чемпионов, пять раз становился обладателем Суперкубка Европы.

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