Вингер «Арсенала» Стерлинг рассказал, что считает самым важным в футболе

Английский вингер «Арсенала» Рахим Стерлинг рассказал, что для него является самым важным в футболе. Стерлинг выступает за «Арсенал» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Челси».

«Главный урок, который я усвоил с раннего детства, заключается в том, что ты должен получать удовольствие на поле. Независимо от позиции, на которой ты играешь. Если ты не получаешь удовольствия, значит, что-то не так. Это самое важное в футболе. Я люблю играть и побеждать», — приводит слова Стерлинга официальный сайт «Арсенала».

Стерлингу 29 лет. Первым клубом в профессиональной карьере англичанина был «Ливерпуль». В 2015-м Рахим присоединился к «Манчестер Сити», а с 2022-го играл за «Челси».