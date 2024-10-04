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Агент Монтеса — об адаптации Сесара в России: ему нравится Москва

Агент Монтеса — об адаптации Сесара в России: ему нравится Москва
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Агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса Серхио Визуете рассказал, как проходит адаптация игрока в России.

«Адаптация Сесара в России проходит хорошо, ему нравится Москва. Он счастлив тут. Тренерский штаб, игроки помогают ему адаптироваться, никаких проблем», — цитирует слова агента издание «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний мексиканец перешёл в клуб летом 2024 года. Ранее защитник выступал за испанскую «Альмерию», за неё он играл с 2023 года.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Монтеса оценивается в € 5 млн. На счету защитника в составе «Локомотива» один гол и четыре матча в текущем сезоне.

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