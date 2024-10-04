Генич рассказал, кого считает лучшим тренером в истории РПЛ

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич рассказал, кого считает лучшим тренером в истории Российской Премьер-Лиги. Эксперт выделил итальянского специалиста Лучано Спаллетти, который с 2009 по 2014 год работал в «Зените». По словам Генича, Спаллетти кардинально преобразил сине-бело-голубых.

«Если обобщать с начала 2000‑х до 2024 года, на день, который мы имеем сегодня, я бы назвал Лучано Спаллетти. Понятно, что был классный тренер Унаи Эмери, многого ожидали от Лаудрупа. Разумеется, нельзя не вспомнить Дика Адвоката, Юрия Павловича Сёмина с «Локомотивом» и его победами в чемпионате и в Кубке. Но мне кажется, то, что произошло с «Зенитом» при Спаллетти… Было видно, как тренер выжал из тех игроков максимум. Круто, что он был в нашей стране. Пожалуй, назову именно его», — сказал Генич в эфире телеканала «Матч ТВ».