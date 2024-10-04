Тренер «Зенита» рассказал, когда в клубе решили подписать Александра Соболева

Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, когда сине-бело-голубые решили подписать нападающего Александра Соболева. Российский форвард присоединился к «Зениту» из «Спартака» в летнее трансферное окно — 2024.

«Мы зимой решили брать большого нападающего, потому что нам было сложно бороться в верховых единоборствах. Кассьерра достаточно хорошо это делает, но недостаточно, чтобы создавать большое давление на высоких защитников. Но тогда не получилось взять сразу, потому что это был бы трансфер легионера. И как раз именно сейчас получилось взять игрока с этими характеристиками с русским паспортом», — сказал Оливейра в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».