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В «Зените» заявили, что Александр Соболев пошёл на финансовые уступки ради перехода в клуб

В «Зените» заявили, что Александр Соболев пошёл на финансовые уступки ради перехода в клуб
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Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, что нападающий Александр Соболев пошёл на финансовые уступки ради перехода в санкт-петербургский клуб.

— Вы понимали, что его встретят негативно?
— Ну, как понимали… Мы знали, что будет очень много разговоров, это факт. Но опять же, футболиста, который от очень многого отказался, хотел быть здесь… Мы начали расценивать это как хороший сигнал, чтобы он был в нашем коллективе, что он хочет именно за «Зенит» играть.

— Я правильно понимаю, Соболев от чего-то отказался, чтобы быть в «Зените»?
— Да.

— Единственная мысль, что пошёл на какие-то финансовые уступки.
— 100% — сказал Оливейра в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

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