Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 7-го тура Лиги 1

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 7-го тура Лиги 1
Комментарии

4 октября, пятница:

21:45 (мск) «Марсель» — «Анжер»

5 октября, суббота:

18:00 (мск) «Сент-Этьен» — «Осер»;
20:00 (мск) «Лилль» — «Тулуза»;
22:00 (мск) «Ренн» — «Монако».

6 октября, воскресенье:

16:00 (мск) «Лион» — «Нант»;
18:00 (мск) «Брест» — «Гавр»;
18:00 (мск) «Страсбург» — «Ланс»;
18:00 (мск) «Реймс» — «Монпелье»;
21:45 (мск) «Ницца» — «ПСЖ».

Напомним, по результатам шести туров турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ», следом идёт «Монако». У обоих клубов в запасе 16 очков. На третьем месте находится «Марсель», он заработал 13 очков. Четвёртое и пятое места занимают «Реймс» и «ЛОКС» с 11 и 10 очками соответственно.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android