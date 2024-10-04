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Защитник «Ростова» Андрей Лангович заявил, что не думает о переходе в европейский клуб

Защитник «Ростова» Андрей Лангович заявил, что не думает о переходе в европейский клуб
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Футболист «Ростова» Андрей Лангович сообщил, что пока не размышляет о переходе в европейский клуб. По словам Ланговича, все его мысли сосредоточены на «Ростове».

«Главная цель — идти от игры к игре, побеждать в каждом матче и приносить пользу «Ростову». Пока нет мыслей о переходе в российский топ-клуб или европейскую команду. Все мысли о «Ростове», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков по результатам 10 игр. В следующем матче внутреннего первенства команда Валерия Карпина сыграет с московским «Спартаком» на выезде. Игра состоится в эту субботу, 5 октября, и начнётся в 19:00 мск.

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