Тренер «Зенита» заявил, что клубу предлагали подписать Мемфиса Депая

Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что клубу предлагали подписать Мемфиса Депая, когда нидерландец пребывал в статусе свободного агента. По словам специалиста, «Зениту» предлагают очень многих игроков.

— Есть ли те фамилии, которые вам предлагали, вы посмотрели, но решили, что вам не подходит?

— Очень много таких (смеётся).

— Самый звёздный?

— Ну, не знаю. Да там очень много, даже не хочется обсуждать, столько всего нам предлагали. Давайте скажу – Депай. Он был свободным агентом.

— А что он просил?

— Я не знаю, что он просил, — сказал Оливейра в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».