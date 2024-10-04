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Тренер «Зенита» заявил, что клубу предлагали подписать Мемфиса Депая

Тренер «Зенита» заявил, что клубу предлагали подписать Мемфиса Депая
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Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что клубу предлагали подписать Мемфиса Депая, когда нидерландец пребывал в статусе свободного агента. По словам специалиста, «Зениту» предлагают очень многих игроков.

— Есть ли те фамилии, которые вам предлагали, вы посмотрели, но решили, что вам не подходит?
— Очень много таких (смеётся).

— Самый звёздный?
— Ну, не знаю. Да там очень много, даже не хочется обсуждать, столько всего нам предлагали. Давайте скажу – Депай. Он был свободным агентом.

— А что он просил?
— Я не знаю, что он просил, — сказал Оливейра в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

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