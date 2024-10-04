ЭСК РФС заявила, что Тормена должен был быть удалён за наступ на Лусиано

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по спорному эпизоду матча 10-то тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», в котором защитник «быков» Виктор Тормена сфолил на нападающем сине-бело-голубых Лусиану Гонду.

«Защитник хочет сыграть в мяч, который находится над соперником, лежащим на поле. Он не пытается избежать контакта с соперником и наступает частью открытой стопы в чувствительную часть тела соперника (область паха). Таким действием он угрожает безопасности соперника, и ему должна быть показана красная карточка. Несмотря на то что судья расценил действия Тормены как безрассудные, ввиду отсутствия жестокости и чрезмерной силы, большинство членов комиссии считает, что судье следовало удалить его с поля за серьёзное нарушение правил в данном пограничном эпизоде, учитывая использование шипов и чувствительное место контакта», — гласит заявление ЭСК, опубликованное на сайте РФС.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоялся 28 сентября. Игра проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0. На 88-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. В добавленное время форвард Фёдор Смолов забил второй мяч «Краснодара». «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.