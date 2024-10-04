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Чемпионат Германии по футболу: расписание 6-го тура Буденслиги

Чемпионат Германии по футболу: расписание 6-го тура Буденслиги
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4 октября, пятница:

21:30 (мск) «Аугсбург» — «Боруссия М»

5 октября, суббота:

16:30 (мск) «Вердер» — «Фрайбург»;
16:30 (мск) «Унион» — «Боруссия» Д;
16:30 (мск) «Бохум» — «Вольфсбург»;
16:30 (мск) «Байер» — «Хольштайн Киль»;
19:30 (мск) «Санкт-Паули» — «Майнц».

6 октября, воскресенье:

16:30 (мск) «Хайденхайм» — «РБ Лейпциг»;
18:30 (мск) «Айнтрахт» Ф — «Бавария»;
20:30 (мск) «Штутгарт» — «Хоффенхайм».

По результатам пяти туров турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Бавария» с 13 очками. На втором месте — «Айнтрахт» Ф с 12 очками, на третьем — «РБ Лейпциг» с 11. На четвёртом и пятом местах располагаются «Байер» и «Боруссия» Д с одинаковым количеством очков — 10.

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