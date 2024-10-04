Чемпионат Германии по футболу: расписание 6-го тура Буденслиги

4 октября, пятница:

21:30 (мск) «Аугсбург» — «Боруссия М»

5 октября, суббота:

16:30 (мск) «Вердер» — «Фрайбург»;

16:30 (мск) «Унион» — «Боруссия» Д;

16:30 (мск) «Бохум» — «Вольфсбург»;

16:30 (мск) «Байер» — «Хольштайн Киль»;

19:30 (мск) «Санкт-Паули» — «Майнц».

6 октября, воскресенье:

16:30 (мск) «Хайденхайм» — «РБ Лейпциг»;

18:30 (мск) «Айнтрахт» Ф — «Бавария»;

20:30 (мск) «Штутгарт» — «Хоффенхайм».

По результатам пяти туров турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Бавария» с 13 очками. На втором месте — «Айнтрахт» Ф с 12 очками, на третьем — «РБ Лейпциг» с 11. На четвёртом и пятом местах располагаются «Байер» и «Боруссия» Д с одинаковым количеством очков — 10.