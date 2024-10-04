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«Он зверь, сумасшедший». Рюдигер — об игре Холанда

«Он зверь, сумасшедший». Рюдигер — об игре Холанда
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Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался касаемо игры нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Я думаю, что я защитник старой школы, которому нравится сражаться с нападающими вроде Холанда. Этот парень — зверь. Я не знаю, что он ест или что делает, но вау. Его сила… Когда вы видите его голы, вы понимаете, что, если мяч попадёт высоко в дальнюю штангу, вы его не победите. Он зверь, сумасшедший», — приводит слова Рюдигера Madrid Universal на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Холанд забил 42-й гол в матчах Лиги чемпионов. Нападающий «Ман Сити» открыл счёт во втором тайме со «Слованом» (4:0). Всего Холанд провёл 41 матч в турнире.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Гюндоган – 8'     0:2 Фоден – 15'     0:3 Холанд – 58'     0:4 Макэйти – 74'    
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