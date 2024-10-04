«Он зверь, сумасшедший». Рюдигер — об игре Холанда

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался касаемо игры нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Я думаю, что я защитник старой школы, которому нравится сражаться с нападающими вроде Холанда. Этот парень — зверь. Я не знаю, что он ест или что делает, но вау. Его сила… Когда вы видите его голы, вы понимаете, что, если мяч попадёт высоко в дальнюю штангу, вы его не победите. Он зверь, сумасшедший», — приводит слова Рюдигера Madrid Universal на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Холанд забил 42-й гол в матчах Лиги чемпионов. Нападающий «Ман Сити» открыл счёт во втором тайме со «Слованом» (4:0). Всего Холанд провёл 41 матч в турнире.