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Бышовец: сборной России сыграть бы с легионерами РПЛ, но они с удовольствием поедут домой

Бышовец: сборной России сыграть бы с легионерами РПЛ, но они с удовольствием поедут домой
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец отреагировал на идею проведения товарищеского матча сборной России с командой легионеров РПЛ. Ранее в СМИ появлялась информация, что РФС не может найти нового соперника для сборной на октябрь.

«Сборной России хорошо бы сыграть матч во время октябрьской паузы, но нужно было предусмотреть такую ситуацию — сыграть со сборной иностранных игроков из РПЛ. Но иностранцы с удовольствием поехали бы домой к родителям. Ситуация сложная. Например, матч с молодёжной командой помог бы в селекции и просмотре игроков. Но это запасной вариант», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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