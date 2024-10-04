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ФК «Пари НН» презентовал новую форму

ФК «Пари НН» презентовал новую форму
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ФК «Пари Нижний Новгород» показал новую форму. Её в фирменных синих, белых и голубых цветах презентовали в социальных сетях клуба.

«Новая. Яркая. Стильная», — написали представители команды к видео в официальном аккаунте в телеграм-канале «Пари НН».

Ранее генеральный директор футбольного клуба Давид Мелик-Гусейнов пообещал показать новую форму уже после начала сезона.

Напомним, после пяти матчей группового этапа «Пари НН» набрал одно очко и занимает четвёртое место в квартете С. Следующая игра между «Пари НН» и тольяттинским «Акроном» пройдёт уже в эту субботу, 5 октября, в рамках Российской Премьер-Лиги.

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