Колосков: проводить матч сборной России с каким-то клубом РПЛ — бредовая идея

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался о поиске соперника для сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Какое решение примет РФС, такое и будет лучшим. Они же отвечают за подготовку сборной, календарь. Если следовать логике, то раз нет соперника, зачем проводить сбор. Не надо их тогда собирать. Пусть остаются в клубах и работают по программе. Это моё мнение, а как решит РФС, не знаю. Проводить матч с каким-то клубом РПЛ — бредовая идея. Нормальный человек, имеющий отношение к футболу, такое никогда не посоветует», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.