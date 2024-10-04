В «Зените» подтвердили, что интересовались Антоном Миранчуком

Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра подтвердил, что сине-бело-голубые интересовались экс-полузащитником «Локомотива», а ныне игроком швейцарского «Сьона» Антоном Миранчуком.

— Я не знаю, но у Миранчука есть большое преимущество, потому что он русский игрок. И вопрос, насколько бы он нам пригодился. Может быть, пока мы не подписали Лусиано. Но он не пришёл к нам, и мы начали искать другие фамилии.

— Но в принципе Антон Миранчук был интересен?

— Ну да, в списке тоже был Миранчук, — сказал Оливейра в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

Напомним, Миранчук присоединился к «Сьону» на правах свободного агента.