Анатолий Бышовец — Чалову: если поехал в ПАОК — терпи, находи силы и причины в себе

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о сложном периоде российского форварда Фёдора Чалова в греческом ПАОКе.

«У меня добрые отношения с президентом ПАОКа Саввиди, когда я бываю в Греции, мы общаемся. Что касается матчей команды, то они неудачные и для Чалова. Приехать в новый клуб всегда очень сложно психологически. Хотя вместе с Оздоевым можно разделить проблемы адаптации. В клубе достаточная конкуренция, найти взаимопонимание очень непросто, к этому надо быть готовым. Если поехал — терпи, находи силы, ищи причины в себе, тогда будет всё нормально», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.