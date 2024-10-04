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Анатолий Бышовец — Чалову: если поехал в ПАОК — терпи, находи силы и причины в себе

Анатолий Бышовец — Чалову: если поехал в ПАОК — терпи, находи силы и причины в себе
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о сложном периоде российского форварда Фёдора Чалова в греческом ПАОКе.

«У меня добрые отношения с президентом ПАОКа Саввиди, когда я бываю в Греции, мы общаемся. Что касается матчей команды, то они неудачные и для Чалова. Приехать в новый клуб всегда очень сложно психологически. Хотя вместе с Оздоевым можно разделить проблемы адаптации. В клубе достаточная конкуренция, найти взаимопонимание очень непросто, к этому надо быть готовым. Если поехал — терпи, находи силы, ищи причины в себе, тогда будет всё нормально», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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