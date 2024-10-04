«Такое случается». Президент «Баварии» — об игре с «Астон Виллой»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказал мнение касаемо поражения в матче с «Астон Виллой», а также об игре команды с новым главным тренером Венсаном Компани. Напомним, «Бавария» проиграла «Астон Вилле» во 2-м туре Лиге чемпионов (0:1).

«Не было необходимости проигрывать «Астон Вилле», но такое случается. Нам нужно победить во Франкфурте в воскресенье, и тогда мир снова будет выглядеть совершенно иначе. Венсан Компани отлично справляется, это видно на поле. Мы много бежим, усердно работаем, намного быстрее обращаемся с мячом, стараемся прессинговать выше. Очень здорово наблюдать за командой», — приводит слова Хайнера Bayern&Germany на своей странице с социальной сети X (ранее Twitter).

Следующий матч «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом» 6 октября в рамках 6-го тура чемпионата Германии в 18:30 мск.