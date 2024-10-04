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Тренер «ПСЖ» Энрике думает о замене Доннаруммы на Матвея Сафонова — L’Équipe

Тренер «ПСЖ» Энрике думает о замене Доннаруммы на Матвея Сафонова — L’Équipe
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике задумался о замене голкипера. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание L’Équipe.

Наставник хочет отправить основного вратаря Джанлуиджи Доннарумму на скамейку запасных. Над таким решением он задумался после ряда голевых ошибок голкипера в матче Лиги чемпионов с «Арсеналом». Из-за действий вратаря «ПСЖ» потерпел поражение со счётом 0:2.

Источник добавляет, что на место итальянца Энрике хочет поставить российского вратаря Матвея Сафонова.

Напомним, соглашение французского клуба с Джанлуиджи Доннаруммой рассчитано до конца 2026 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость 25-летнего вратаря оценивается в € 40 млн.

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