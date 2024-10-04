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«Любой мог уйти». Тренер «Зенита» — о слухах про Вендела и Клаудиньо

«Любой мог уйти». Тренер «Зенита» — о слухах про Вендела и Клаудиньо
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Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, могли ли Вендел и Клаудиньо покинуть клуб.

— Вендел и Клаудиньо могли уйти в это трансферное окно?
— Любой футболист мог бы уйти (смеётся). Если бы нормальное предложение поступило. Насколько я понимаю, я бразилец и читаю новости из Бразилии, был достаточно серьёзный интерес к Клаудиньо от «Фламенго». Но опять же, какие разговоры, что они предлагали, что они хотели, мы не обсуждали, потому что до нас ничего не дошло. Что они хотели, это я знаю, но дальше – не знаю, с кем они разговаривали.

По поводу Вендела я читал только прессу, что то Турция, то это, то то. Но если честно, вот сейчас Вендел здесь четыре сезона, начинает пятый, он был максимально спокоен, сразу сказал: «Я никуда не уйду, я остаюсь», — сказал Оливейра в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

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