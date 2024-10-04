Александр Кержаков заявил, что был бы рад вернуться к тренерской работе в России

Бывший тренер «Кайрата», «Пари НН» и «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, что готов рассмотреть предложения от российских футбольных клубов.

«Конечно, моё возвращение к работе в России возможно. Если будет интересное предложение, то я с удовольствием его рассмотрю. Есть ли в планах постажироваться в иностранном клубе, как в «Севилье»? Всё будет зависеть от моей занятости и возможностей. Если будет получаться, то обязательно», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Последним местом работы Александра Кержакова был «Кайрат». Казахстанский клуб российский специалист покинул в начале сентября. До этого Кержаков работал в «Спартаке» из Суботицы, он возглавлял этот клуб с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).