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Александр Шикунов: Карпин против «Спартака» — всегда интересно

Александр Шикунов: Карпин против «Спартака» — всегда интересно
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом».

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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«Лёгкой игры не будет. Это две непредсказуемые команды. Надо ещё угадать, в каком состоянии они завтра будут. «Ростов» потрясающе играл с «Краснодаром», но а потом увидели их матч с «Акроном». Две разные команды. Завтра будет хороший матч. Тем более Карпин против «Спартака» — всегда интересно», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» и «Ростов» сыграют в эту субботу, 5 октября. Начало встречи — в 19:00 мск.

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