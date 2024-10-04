Александр Шикунов: Карпин против «Спартака» — всегда интересно

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом».

«Лёгкой игры не будет. Это две непредсказуемые команды. Надо ещё угадать, в каком состоянии они завтра будут. «Ростов» потрясающе играл с «Краснодаром», но а потом увидели их матч с «Акроном». Две разные команды. Завтра будет хороший матч. Тем более Карпин против «Спартака» — всегда интересно», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» и «Ростов» сыграют в эту субботу, 5 октября. Начало встречи — в 19:00 мск.