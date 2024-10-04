Тренер «Зенита» рассказал, зачем клуб подписал Сергея Волкова

Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о причинах подписания защитника Сергея Волкова из «Краснодара».

— Мне очень жалко, что он получил такую серьёзную травму, но надеюсь, что он быстро восстановится, быстро будет встроен, и тогда мы уже больше будем [его] обсуждать.

— Ну, коротко, не получились же у него стартовые матчи?

— Ну, он достаточно молодой, конечно, нужно адаптироваться. Здесь немножко другой футбол, немножко другой принцип обороны, но молодому можно этому научиться.

— А, подожди, что главное привлекло в Волкове вас? То, что у него просто русский паспорт, правый защитник и он молодой?

— Ну, в том числе да. Ну, опять же, это тоже решение руководства, которое смотрело на перспективу, чтобы игрок был молодой. И, в принципе, исходя из того, что у нас были бы небольшие проблемы [с игроками] с русским паспортом.

— А не пугало, что он в прошлом году потерял место в основе «Краснодара» в какой-то момент? Проблема с обороной, что он там вот линию не мог держать.

— Ну, слушай, всегда есть, где-то он пугается, где-то он играет, где-то не играет. Но есть разные варианты, почему играл, почему не играл. Поэтому здесь хотели больше смотреть на Серёгу, конечно. Поэтому очень жалко, что у него эта травма, — сказал Оливейра в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

Напомним, Волков подписал контракт с «Зенитом» в середине июня. Сумма сделки составила € 5 млн, ещё € 2 млн «Краснодар» может получить в качестве бонусов.