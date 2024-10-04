Жозе: в «Спартаке» хорошие ребята, которые хотят расти в игровом плане

Новичок московского «Спартака» Виллиан Жозе высказался о своих одноклубниках. По его мнению, в стане красно-белых есть много хороших игроков, которые стремятся к росту.

«Я хорошо общаюсь с ребятами, против которых играл в Испании. В «Спартаке» есть Барко из Аргентины, футболисты, которые говорят на португальском. В целом в команде хорошие ребята, которые хотят расти в игровом плане, а это самое главное», — сказал Жозе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Виллиан Жозе перебрался в Россию прошлым летом. За «Спартак» он сыграл восемь матчей и отметился в них одним голом.