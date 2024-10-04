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Тренер «Зенита» сравнил Александра Соболева с Артёмом Дзюбой

Тренер «Зенита» сравнил Александра Соболева с Артёмом Дзюбой
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Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра сравнил нападающего команды Александра Соболева с экс-форвардом сине-бело-голубых, а ныне игроком «Акрона» Артёмом Дзюбой.

— Соболев — это новый Дзюба? Ты же успел поработать с Дзюбой, который ещё был в прайме. Они одинаковые или нет?
— Да нет, они вообще по-разному, мне кажется. И когда Дзюба был здесь, немножко другой статус был у него. То же, как сейчас пришёл Соболев. Они разные футболисты, разные по-человечески, я думаю, тоже они очень сильно отличаются. Может быть, они обе высокие только, — сказал Оливейра в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно — 2024.

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