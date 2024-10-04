Вратарь «Спартака» Селихов: Довбня — ровный пацан, работать с ним одно удовольствие

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов высказался о партнёре по команде, 37-летнем вратаре Александре Довбне. О подписании контракта с Довбней «Спартак» объявил в конце июля.

— Когда Александр Довбня дебютирует за «Спартак»?

— Когда тренер поставит его в стартовый состав (улыбается).

— Какой Довбня в коллективе?

— Ровный пацан. Дружелюбный и добавляет много весёлых вещей и историй. С ним работать одно удовольствие, — сказал Селихов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Последним клубом Довбни до того, как он присоединился к «Спартаку», был «Шинник», за который Александр выступал с июля 2023 года.