«Каждый думает, что хочет». Анчелотти — о критике в сторону «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался касаемо критики клуба, а также о поражении в последнем матче. Напомним, «сливочные» проиграли «Лиллю» во 2-м туре Лиги чемпионов (0:1).

«Критики? Каждый может думать, что хочет, это не проблема, учитывая то, что произошло в среду. Бывают моменты, когда нужно восстановить связь, нужно сделать это как можно скорее. Иногда удачный забег заставляет вас думать, что вы непобедимы, но поражение возвращает вас к реальности», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Следующий матч «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в рамках чемпионата Испании 5 октября в 21:00 мск.