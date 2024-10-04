«Каждый думает, что хочет». Анчелотти — о критике в сторону «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался касаемо критики клуба, а также о поражении в последнем матче. Напомним, «сливочные» проиграли «Лиллю» во 2-м туре Лиги чемпионов (0:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Дэвид – 45+3'
«Критики? Каждый может думать, что хочет, это не проблема, учитывая то, что произошло в среду. Бывают моменты, когда нужно восстановить связь, нужно сделать это как можно скорее. Иногда удачный забег заставляет вас думать, что вы непобедимы, но поражение возвращает вас к реальности», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
Следующий матч «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в рамках чемпионата Испании 5 октября в 21:00 мск.
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