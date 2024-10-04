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Круговой рассказал, что его хотели вернуть в «Зенит» после травмы Сантоса

Круговой рассказал, что его хотели вернуть в «Зенит» после травмы Сантоса
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Защитник ЦСКА Данил Круговой, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что сине-бело-голубые хотели вернуть его в основную команду весной, когда травму получил левый защитник и капитан Дуглас Сантос.

«Я уже когда в «Зените-2» был, и как раз таки на тот момент, когда сломался Дуглас Сантос, ну, по моей информации, мне рассказали, что они планировали меня вернуть. Но не вернули. Ну, а кто знает уже, что там», — сказал Круговой в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Данил Круговой выступает за ЦСКА с лета 2024 года. Данил является воспитанником системы санкт-петербургского «Зенита». 20 июля 2024 года дебютировал за ЦСКА в выездном матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0).

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