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Тренер «Зенита» заявил, что решение по уходу Марио Фернандеса приняло руководство клуба

Тренер «Зенита» заявил, что решение по уходу Марио Фернандеса приняло руководство клуба
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Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что решение по уходу защитника Марио Фернандеса было принято руководством санкт-петербургского клуба. Бразильский футболист с российским паспортом покинул «Зенит» минувшим летом.

«Ну, Марио просто лечился, был здоров, но с руководством они решили не продлевать контракт там, или как-то финансово, возможно [не договорились]. Он не завершает карьеру. Как раз после этого я с ним разговаривал, он сказал: «Нет, всё нормально». Марио как игрок нам бы пригодился.

Мы бы как тренерский штаб хотели, чтобы он остался. Но вопрос, что они уже с руководством решили не продлевать контракт, в принципе, здесь мы уже ничего не сможем делать», — сказал Оливейра в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

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