Защитник московского ПФК ЦСКА Данил Круговой объяснил, почему решил уйти из «Зенита». Он заявил, что хотел развиваться, играть в футбол и двигаться дальше.

«На самом деле, я просто понимал в своей голове то, что возраст уже, хочется в футбол поиграть ещё и показать себя на футбольном поле, и я понимал то, что в «Зените» очень сложно конкурировать. Будем объективны, Дуглас Сантос — лучший игрок на левом фланге в стране. Да, возможно, где-то я проиграл ему конкуренцию. И просто надо двигаться дальше, хочется играть в футбол, хочется развиваться. Тем более возраст такой ещё — пик. То, что хочется показать себя. И было вариантов достаточно, и просто конкретика была именно от ЦСКА. Вот я здесь, так получилось», — сказал Круговой в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».