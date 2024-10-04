Полузащитник «Гвадалахары» Альварадо взорвал петарду в пресс-центре

Хавбек «Гвадалахары» Роберто Альварадо взорвал петарду в пресс-центре клуба. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошёл в помещении перед началом пресс-конференции. В момент взрыва там находились журналисты и два игрока клуба. Сообщается, что 26-летний мексиканец хотел пошутить над сокомандниками, однако не рассчитал последствий.

Сразу после инцидента полузащитник взял на себя ответственность и принёс извинения.

Мексиканская лига выступила с заявлением к клубу. Она просит провести расследование и наказать всех причастных к инциденту. Отметим, что по правилам лига не имеет права накладывать санкции на игроков.