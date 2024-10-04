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Александр Ерохин прокомментировал переход Дзюбы в «Акрон»

Александр Ерохин прокомментировал переход Дзюбы в «Акрон»
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Футболист «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал переход Артёма Дзюбы в «Акрон». Ранее футболисты пересекались в стане сине-бело-голубых. Ерохин пожелал Дзюбе удачи в дальнейшей карьере.

«Каждый за свою карьеру отвечает сам. Артём выбрал такое продолжение. Он своей команде приносит пользу. Поэтому можно только пожелать ему удачи», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, 36-летний Артём Дзюба присоединился к «Акрону» в последний день летнего трансферного окна. За три матча в Российской Премьер-Лиге он оформил один гол и три результативных передачи.

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