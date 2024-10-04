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Тренер «Зенита» — о талантах Вендела: Жоржиньо в лучшие времена такого не мог

Тренер «Зенита» — о талантах Вендела: Жоржиньо в лучшие времена такого не мог
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Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о полузащитнике команды Венделе.

— Для меня, я не первый раз говорю, Вендел – уникальный человек. Перед камерой ему сложно говорить два слова, но когда ты отдаёшь ему мяч, этот человек просто… Причём насколько он делает это в кайф. Вот это весь Вендел, он такой. Иногда он увидит пустые ворота и не будет забивать, а отдаст передачу между ног, будет рад этому. Поэтому этот игрок мог бы легко играть в любой большой команде во всём мире, я честно говорю.

— Дисциплина [мешает]?
— Не знаю, дисциплина или нет. Это, конечно, может повлиять, тем более что Венделу уже 27. Но по его качествам он мог бы играть везде. Может, ему чуть не хватает [умения] играть головой, но то, что он делает с мячом, я не знаю… Жоржиньо в свои лучшие времена не мог бы так сделать, потому что он ещё быстрее его. Как он тащит мяч, как разворачивает, какой у него интеллект. Пока у Вендела всё получается на футбольном поле, ему никто слова не говорит, — сказал Оливейра в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

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