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«Я не мог дышать». Данил Круговой — о матче сборной России с Вьетнамом

«Я не мог дышать». Данил Круговой — о матче сборной России с Вьетнамом
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Защитник сборной России Данил Круговой поделился воспоминаниями о товарищеском матче с национальной командой Вьетнама (3:0).

«Это был один из самых сложных физических матчей в моей жизни, потому что там ещё влажность 70%. Честно, мне было тяжело дышать, и у меня ноги сводило очень быстро, через 10−15 минут уже не мог ускориться. Вот так. И минуте на 60-й у меня свело, или не помню, что ли, две, по-моему, ноги у меня свело. Тогда врачи выбежали, прибегают ко мне, и я говорю: «Правда, мне плохо, я не могу дышать, у меня всё болит, ноги болят». Они: «Нормально всё!»

Меня вскрывают через минуту. Ну, защитника больше нет. И там, по-моему, замен больше нельзя. Ну, и я всё, ну, я доигрывал до конца», — сказал Круговой в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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