Агент форварда «Динамо» Маухуба: у Мехди нет обиды на российских судей

Агент Анис Эль-Мехди, который представляет интересы футболиста «Динамо» Эль-Мехди Маухуба рассказал, что его клиент не держит обид на российских судей.

«У Мехди нет обид на российских судей. Эпизод в матче со «Спартаком» уже в прошлом. Я общался с ним пару дней назад, он был очень мил, зла не держит. Для него главное — успехи команды на поле», — приводит слова агента издание «РБ Спорт».

Напомним, в матче «Спартак» — «Динамо» (2:2) в рамках 9-го тура РПЛ арбитр игры Сергей Иванов удалил марокканца во время второго тайма.

21-летний марокканец Маухуб играет за «Динамо» с августа 2024 года. Он принял участие в шести матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.